日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）のアスリート委員会は２４日、東京都内で開いたフォーラムで、ＳＮＳでの選手への誹謗（ひぼう）中傷について対策などを話し合った。パラリンピアンら約３０人が参加。午前のパネルディスカッションでは、３月にＪＰＣと日本オリンピック委員会が開設した相談窓口「ホットライン」の担当者を交え、多発するＳＮＳの誹謗中傷への対策などで意見を交わした。ミラノ・コルティナ・パラリンピッ