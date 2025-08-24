夏休みも残りわずか。厳しい暑さとなった県内プールは大勢の家族連れでにぎわいました。熱中症警戒アラートが発表された県内。24日の日中の最高気温は輪島で35・1度と猛暑日となったほか、七尾で34・9度白山河内で34・3度など厳しい暑さとなりました。すべての観測地点で30度を超えました。金沢市普正寺町の健民海浜プールは涼を求める多くの家族連れで午前中から賑わいを見せ、子どもたちは水をかけあいながらプールを楽しんでい