タレントの有吉弘行（５１）が３１日放送のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に、服部半蔵役で出演することが２４日、分かった。有吉が演じるのは、あの服部半蔵の末裔で、松平定信から留守の白河を任されていた人物。物語の中ではある知らせを定信に伝えにくるという。まげ姿で撮影に臨んだ有吉は「緊張しましたが無事終わってよかったです」と胸をなで下ろし、「皆さんに迷惑をかけてはいけないという気持ち