「一般戦」（２４日、戸田）４日間の男女混合ショートシリーズは２４日、予選が終了した。松山将吾（３１）＝滋賀・１１４期・Ａ１＝が、２走１６点の勝負駆けを３、１着でクリアして、前節のびわこから２節連続、当地では２４年１２月の一般戦以来３回目の優出を決めた。前半２Ｒはペラを叩いて臨み、３コースから３着とした。後半８Ｒは５コースからまくり差しを決めて、今節２勝目を挙げた。「前半の雰囲気が良かったので