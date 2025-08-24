フリーの中川安奈アナウンサーが２４日までに、自身のインスタグラムを更新。初めてのグラビアに挑戦したことを報告した。インスタグラムに「８月２５日（月）発売の『週刊プレイボーイ』表紙と巻頭を担当させていただきました！」と告知すると、美しい肩があらわになったキャミソール姿のグラビアショットを公開。続けて「私にとって初めてのグラビア緊張しながら臨みましたがまわりのみなさんがいろんな表情を引き出し