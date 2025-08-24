◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(24日、神宮球場)阪神の佐藤輝明選手が今季32号を放ちました。試合は1点リードで迎えた4回、先頭で打席に立った佐藤選手は、奥川恭伸投手が投じた初球のスライダーをうまく捉え、ライトスタンドへホームラン。8月10日以来の一発でした。前日の試合では5打数無安打4三振と沈黙。第1打席も凡退して17打席無安打だった佐藤選手は、「打ったのはスライダー。初球からいいスイングができました。これ