フィリピン航空は、「Ultimate Seat Sale」を8月18日から31日まで開催する。東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着マニラ・セブ行きが対象となる。エコノミークラス往復運賃は20,000円から。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。ビジネスクラスにも設定がある。搭乗期間は9月11日から、一部除外日が設定されている。予約クラスはビジネスクラスが「Z」、エコノミークラスが「O/U/T」。旅行期間は3日以上1か