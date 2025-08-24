８月２３、２４日に札幌競馬場で開催された世界とＪＲＡのトップ騎手が争う「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）」は、初出場初来日のトール・ハマーハンセン騎手（２５）＝ドイツ＝が、ベルギューンに騎乗した第３戦で２連勝を飾って早々と優勝を決めた。第４戦はルクスドヌーヴで１０着に終わり、最終ポイントは７３点。２位は６６点を挙げたクレイグ・ウィリアムズ騎手（４８）＝豪州＝、３位に４０点の坂