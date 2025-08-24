広大な敷地内に眠る廃車米国アーカンソー州アーカデルフィアにあるジャンクヤード『ユナイテッド・オート・セールス・アンド・サルベージ（United Auto Sales and Salvage of Arkadelphia）』は、敷地内が大きく2つのエリアに分かれている。【画像】米国で人気だった「パーソナル」な高級クーペ【ポンティアック・グランプリ（4代目）を詳しく見る】全27枚わたし達取材班が訪問した時、道路に一番近い正面のエリアには、比較的新