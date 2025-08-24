【女子旅プレス＝2025/08/24】2025年の夏は、どこに行こうか計画中のあなたへ。家族や友人、そして大切なパートナーと訪れたい特別な場所として、今、絶対に外せないのが大阪・夢洲会場で開催中の「2025年大阪・関西万博」（〜10月13日（月）まで）です。【写真】「OMO7大阪 by 星野リゾート」ご当地要素MIXのグルメが充実！湯屋やガーデンのくつろぎエリアも「万博って、なんだか難しそう？」なんて思っていませんか？いえいえ、