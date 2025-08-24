8月24日も東海3県は危険な暑さとなり、名古屋では最高気温38.4℃を観測しました。25日以降も厳しい暑さが続く見込みで、熱中症に警戒してください。東海3県は高気圧に覆われ、名古屋では午前8時前に気温が30℃に達しました。24日の最高気温は豊田で38.5℃、名古屋で38.4℃、美濃で38.1℃などとなっています。この暑さは25日以降も続く見込みで、25日の予想最高気温は大垣で37℃、名古屋と岐阜で36℃などとなっています。25