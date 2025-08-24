夏の甲子園で初優勝を果たし、報告会で記念撮影する沖縄尚学高野球部の選手ら＝24日午後、那覇市の同校夏の甲子園で初優勝した沖縄尚学高野球部の選手らは24日、地元沖縄県に凱旋し、那覇市の同校で開かれた報告会に出席した。比嘉公也監督（44）は「県民の大声援が力になったことは間違いない」と感謝を口にし「新チームでは、（優勝）旗を戻すという大きな目標ができた」と来夏を見据えた。この日は那覇空港に大勢のファンが