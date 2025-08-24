24日も各地で体温超えの気温が続出しました。東京都心で1週間連続の猛暑日となるなど記録的な気温が続いていますが、厳しい暑さは少なくとも8月いっぱいは続く予想です。最高気温が38.4度を観測し、10日連続で猛暑日となった愛知・名古屋市。携帯扇風機を使いながら歩く人があちらこちらで見られました。一方、38.8度を観測した山梨・甲府市では、子供たちが元気いっぱい水遊び。24日はお盆休み後半から続いている猛暑のピークとみ