今日24日も九州から東北の広い範囲で酷暑となりました。気象庁が今日発表した高温に関する全般気象情報によりますと、この猛烈な暑さは、北日本は一旦落ち着くものの、東日本と西日本では8月31日(日)頃まで続く見込みです。特に内陸では、この先も連日35℃以上となり、体温を超える危険な暑さがまだまだ続きそうです。暦の上では暑さおさまるはずなのに明日25日も関東甲信や東海、近畿で猛暑明日25日も、関東から九州の内陸を中