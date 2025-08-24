メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の熱田神宮で日本刀を研磨する技術を奉納する行事が行われました。 この行事は、日本刀を作る技術と精神を伝え、伝統文化について参拝客に知ってもらおうと熱田神宮で毎年行われています。 刃物の産地で有名な岐阜県関市などから刀の職人5人が参加し、本宮の拝殿前で鞘の製作などが披露されました。 日本刀の製作は今後も続き、11月ごろに奉納されるということです。