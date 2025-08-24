メ～テレ（名古屋テレビ） 川を綺麗にする技術などを競うロボットコンテストが、名古屋の堀川で開かれました。 「堀川エコロボットコンテスト」は、若者が環境とものづくりに関心を持てるよう2005年から開催されています。 24日は愛知県の高校から8チームが参加しました。 ユニークなデザインのロボットが水を浄化したり、ごみをすくったりするなど川を綺麗にする実演をしました。 最優秀賞には水質を