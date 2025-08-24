１５日、上海南京路にオープンしたサンリオの新コンセプト店を訪れた中国各地のファン。（上海＝新華社配信／許文滔）【新華社上海8月24日】中国上海市ではこの夏、日本のアニメ・漫画キャラクターをテーマにしたポップアップストアや店舗が相次ぎ登場した。一連の出店は、製品からビジネスモデルにわたる絶え間ない革新を示すとともに、中国の「2次元」市場の力強い活力を裏付けた。サンリオファミリーのハローキティは、中