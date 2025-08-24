フジテレビ系アニメ『サザエさん』（毎週日曜後6：30）が24日に放送され、1970年のエピソード「サザエ万博へ行く」に視聴者から多数の反響が寄せられた。【写真】夫婦で出演！『サザエさん』のアフレコにのぞんだ片岡愛之助、藤原紀香今回は、サザエさん一家55年ぶりの「大阪万博回」。「サザエ万博へ行く」は、1970年6月14日回の再放送となった。サザエたちは1970年開催の大阪万博に来ていた。太陽の塔の前で張り切って写