■全国の25日（月）の天気沖縄や九州から東北の日本海側は、晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は内陸や山沿いを中心に雷雲が発生し、局地的に激しい雷雨がありそうです。非常に激しく降る所もあり、低地の浸水などに注意が必要です。北海道や東北太平洋側は、雲が多くなるでしょう。最低気温は25℃以上の所が多く、大阪は29℃の予想です。最高気温は、西・東日本を中心に35℃前後の所が多く、京都は38℃、甲府や名古屋、大阪など