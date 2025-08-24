気象庁気象庁は24日、東日本と西日本で31日ごろにかけて気温の高い状態が続くとして、熱中症や健康管理に注意するよう呼びかけた。高気圧に覆われて晴れたり、暖かい空気に覆われたりする日があるため、最高気温が35度以上の猛暑日となる所がある見通し。24日は群馬県桐生市と埼玉県鳩山町で39.4度、茨城県筑西市で39.3度を観測するなど、関東を中心に40度に迫る暑さとなった。