靴作りでどんな新しい体験ができるのだろうか。福建省莆田市にある双馳科技のカスタム工場直営店では、消費者が靴と靴下を脱ぎ、専用機器に15秒間立つだけで、目の前のスクリーンに足長、足幅、土踏まずの高さなど多次元の足型データが表示される。新華社が伝えた。福建双馳科技のプロジェクト責任者の古瑋明（ウー・ウェイミン）氏は、「このデータを基にAIが消費者に合った靴型やインソールを自動でマッチングし、そ