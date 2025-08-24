名古屋土産の定番として愛される「なごや嬢」が、発売20周年を迎えて特別なコラボを実現しました。記念すべきお相手は、同じく20周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「クロミ」。気品あふれるショコラ菓子と、SNS映え間違いなしの限定デザインが組み合わさり、手土産やプレゼントにもぴったりな一品です。数量限定なので、ぜひ早めにチェックしてくださいね。 クロミ×なごや嬢の限定スイーツ誕生 桃の館が手