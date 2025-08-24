現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。８月31日放送予定の第33話に登場するキャストが発表になりました。発表されたのは新キャラクター「服部半蔵」。半蔵は「あの服部半蔵の末裔。松平定信から留守の白河を任されていた人物で、ある知らせを定信に伝えにくる」とのこと。そしてその半蔵を演じるのは、なんと有吉弘行さんです！有吉さんコメントQ：収録の感想は？緊張しましたが