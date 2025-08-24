ディズニーキャラクターを用いた「ディズニーデザインおせち」2026年度版が、8月25日（月）〜12月20日（土）の期間、オンラインショップ「ベルメゾンネット」で予約販売される。【写真】かわいくて豪華！大人向け『くまのプーさん』おせちも■「ベルメゾン」オリジナルおせち今回発売から19年目を迎え登場するのは、木製のお重にミッキー＆フレンズをデザインした和の雰囲気の「おせち・特段重『ミッキー＆フレンズ』」と、