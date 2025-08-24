即決の妹と熟考の姉「ちゃんとするの大事」うどん屋さんで懸命に正座を続ける末娘の悲劇／みてや！小学生エムモトえむみの勝手きままライフ（1）個性の塊な3人兄妹。中でも末娘は一番自由人です!?ライブドア公式ブロガーとしても活動する漫画家のえむふじんさん。彼女のおうちにいるのは、個性豊かな3人のお子さんたちです。ゲーム好きで斜に構えた長男・えむおくん、真面目だけど思い込みの激しい長女・えむこさん、そして芸人気