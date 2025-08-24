【イメージ】パトカー 館林市で乗用車が住宅の塀に衝突し、乗っていた１８歳の男性が重体となっています。 ２４日午前８時ごろ、館林市下三林町の市道交差点で乗用車が住宅の塀に衝突しました。 警察によりますと乗用車には４人が乗っていて、このうち館林市の１８歳の男性が太田市内の病院に搬送されましたが重体となっています。２０歳の男性２人と、１８歳の男性は軽いけがでした。 現場はセンター