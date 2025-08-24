お笑い芸人の有吉弘行（51）が24日、NHK「有吉のお金発見突撃！カネオくんべらぼう＆豪華コラボ！花の都・江戸SP！」（後5・00）に出演。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第33回（31日放送予定）への出演が決まったことを発表した。有吉の大河ドラマ出演は初。時代劇は2009年の同局「陽炎の辻〜居眠り磐音江戸双紙〜」以来16年ぶりとなる。有吉が演じるのは「服部半蔵」。江戸幕府初代将軍・徳川家康に仕えた武