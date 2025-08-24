昨季、遠藤航がプレミアリーグでスタメンに名を連ねたのは、第35節のチェルシー戦だけだった。今季は、第２節にして先発出場するかもしれない。リバプールは８月25日の第２節でニューカッスルと対戦する。『London Evening Standard』は22日、敵地での難しい一戦に向けたスタメン予想で遠藤をメンバーに選出した。右SBでの起用だ。開幕戦でリバプールは新加入のジェレミー・フリンポンが負傷。交代を余儀なくされた。ここで