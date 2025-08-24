◇セ・リーグヤクルト―阪神（2025年8月24日神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手が4回に10号ソロ。7年連続2桁本塁打をマークした。0―2の4回、先頭打者として阪神・才木の直球を左中間スタンドに運んだ。ヤクルトの球団記録は山田哲人の11年連続。村上の7年連続はアレックス・ラミレス（元DeNA監督）と並ぶ6位タイとなる。☆ヤクルトの連続2桁本塁打記録（1）山田哲人＝11年（2）広沢克実＝10年（3）池山隆寛、大杉勝男