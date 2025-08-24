障がいのある人もそうでない人も一緒にサッカーをプレーして交流を深めてもらおうと、大学生が企画した催しが群馬県前橋市で開かれました。 この交流イベントは障がいのあるなしに関係なくサッカーを通じて楽しく交流を深めてもらおうと社会人障がい者サッカーチームを運営している群馬大学ＴＳＵＢＡＳＡＦＣのコーチングスタッフの学生によって毎年開かれているものです。今年は前橋女子、