群馬県前橋市出身の声優田中敦子さんが亡くなってから１年が経ち、母校の高校のダンス部が追悼の演舞を披露しました。 去年８月２０日、６１歳で亡くなった声優の田中敦子さんは前橋女子高校のダンス部で表現力を磨き、アニメ「攻殻機動隊」の草薙素子など多くのキャラクターに声を吹き込みました。 田中さんが亡くなってから１年が経ち、２４日は後輩にあたる前橋女子高校ダンス部が田中さんが高校生の頃に踊っていた創作