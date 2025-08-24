女優の川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。ロンドンでかつて学園ドラマで共演した俳優と再会する場面があった。川栄はVTRでは昨年舞台「千と千尋の神隠し」の公演で訪れた英ロンドンを再訪し、2019年からロンドンを拠点に俳優・モデルとして活動する鈴木貴之と再会した。2人は2014年放送の学園ドラマ「ごめんね青春！」で共演しており、鈴木は「その時にりっちゃん（川栄