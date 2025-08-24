ものづくりなど親子で楽しむ体験型のイベントが２４日に群馬県前橋市で開かれ多くの家族連れでにぎわいました。 前橋市内を中心とした民間企業などでつくる実行委員会が開いたイベント「ホリデーインまえばし」は、夏休み中の子どもたちに自然と触れ合いながらさまざまなな体験をしてもらおうと毎年行われているものです。 会場となった敷島公園には、ダンスなどのステージイベントをはじめ約３０のワークショ