任期満了に伴う群馬県の渋川市長選挙が２４日に告示され、新人同士による一騎打ちの選挙戦に突入しました。 渋川市長選に立候補したのは、届け出順に元県議の星名建市さん（６８）と元副市長の伊勢久美子さん（５６）のいずれも無所属で新人の２人です。現職の髙木勉市長の不出馬により新人同士による一騎打ちの選挙戦となりました。 星名さんは午前９時前、渋川市金井の笠間稲荷神社で出発式に臨みました。県議と市議から