名古屋市西区のマクラーレン名古屋で8月24日、小学生が整備士の仕事を体験しました。車の仕組みについて学んでもらおうと開かれたもので、マクラーレンの黒い作業着を着て、スーパーカーのタイヤ交換などを体験しました。子供達は慣れない手つきで、ホイールのボルトをしっかりと締めていました。整備を終えた子供たちは、マクラーレンの助手席に試乗させてもらい、笑顔を見せ