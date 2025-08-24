◇セ・リーグ巨人2―4DeNA（2025年8月24日東京D）巨人はまたも主力選手が試合中のプレーで負傷離脱することになった。球団は24日に行われたDeNA戦（東京D）の試合後、前日23日の同戦で6回の守備中に負傷しながらフル出場していた甲斐拓也捕手（32）が右中指中手骨頭骨折と診断されたと発表。ソフトバンクから今季FA加入した甲斐はここまでチーム最多の64試合でスタメンマスクをかぶっているが、無念の移籍後初離脱とな