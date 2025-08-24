◇パ・リーグ日本ハム１―０ソフトバンク（2025年8月24日エスコンＦ）日本ハムの新庄剛志監督（53）が、8回途中で異変を訴えてベンチに一度下がった伊藤大海投手（27）のアクシデントは「中指のけいれん」と明かした。「中指がつったみたい。最初、肘かなと思ったみたいだけど中指。戻ってきて大丈夫と。ちょっとびっくりしました。まずいなと。きっちり、その後も抑えてくれた」と、エースの異変に驚いた様子だった。