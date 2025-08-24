神戸市中心部のマンションで住人の女性（24）が刃物で刺され死亡した事件で、逮捕された谷本将志容疑者（35）が女性について「全く知らない人です」と供述していることがわかりました。東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）は今月20日、神戸市中央区のマンションで住人の女性（24）の胸などをナイフで数回刺して殺害した疑いが持たれています。谷本容疑者は22日に東京都内で確保され、兵庫県警葺合署に移送されました