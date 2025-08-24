日本ハムは２４日、ソフトバンクと対戦し延長１０回の末１―０でサヨナラ勝ち。本拠地（エスコン）の首位攻防戦３連勝で首位との差を「０・５」に縮めた。初回から先発・伊藤が気迫のこもった投球で強力ソフトバンク打線を圧倒。７回までに１０三振を奪うなど相手先発・モイネロと息詰まる投手戦を繰り広げた。球数が１００球を超えた８回、二死無走者から川瀬の右翼線二塁打と近藤への申告敬遠で二死一、二塁の窮地を迎えた