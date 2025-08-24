Ｆ１に来季から参戦するキャデラックが、セルジオ・ペレス（３５）とバルテリ・ボッタス（３５）の入団を内定した。米スポーツ専門放送局「ＥＳＰＮ」が速報した。キャデラックを巡ってはレッドブルの角田裕毅も一時候補に挙がり、本拠地である米国出身ドライバーやルーキーの起用も検討されたが、最終的にはＦ１で実績のあるベテランコンビで初年度から結果を求める方針となった。同局は「キャデラックの新Ｆ１チームは、セ