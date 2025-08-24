タレントの有吉弘行（５１）が現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）に出演することが２３日、ＭＣを務めるバラエティー番組「有吉のお金発見突撃！カネオくん」（日曜・後６時５分）で発表された。初の大河となる。横浜流星（２８）が、江戸時代の出版人・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を演じる。有吉が演じるのは「服部半蔵」。徳川家臣で有名な服部半蔵の子孫で、白河藩士