◇フィギュアスケート東京夏季大会最終日（２４日、東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）シニアの女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）８位の渡辺倫果（三和健装・法大）は、１１９・１２点、合計１７２・８４点だった。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を２本着氷させ「夏の段階で２本決められたのは大きな収穫。この段階でやれることをやったと思う」と、手応えを語った。冒頭のトリプルアクセルは着