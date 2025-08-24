24日も東海地方の各地で厳しい暑さが続き、名古屋市では10日連続の猛暑日となりました。 【写真を見る】名古屋の最高気温は38.4℃10日連続の“猛暑日”にあすも熱中症に警戒 朝から気温が上がった名古屋市では、最高気温が23日を2℃近く上回る38．4℃となり、10日連続の猛暑日になりました。 8月下旬でも厳しい暑さは収まらず、愛知県豊田市では38．5℃、岐阜県美濃市では38．1℃まで気温が上がりました。 25日の最高気温