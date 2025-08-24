明治安田Ｊ１アルビレックス新潟は２３日、ホームで鹿島アントラーズと対戦。試合終了間際に失点し敗れました。２３日にホームで鹿島アントラーズと対戦したアルビ。先制したのは鹿島、試合開始直後、キーパー・田代のパスから守備が乱れてまさかの失点。早い時間帯のミスでリードを許します。嫌なムードを振り払ったのは１３分後でした。アルビはブーダのシュートか