岐阜県内の高校生らが中心に設計した超小型人工衛星が24日、アメリカで打ち上げられ、パブリックビューイングが行われました。 【写真を見る】高校生らが中心に設計した“超小型人工衛星”打ち上げ成功岐阜県笠松町でパブリックビューイング 超小型人工衛星「らいちょう」は、笠松町にある岐阜工業高校の生徒が中心になって設計し、地元企業の協力のもと完成しました。 笠松町の交流センターでは、「らい