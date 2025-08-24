子どもたちに水と触れ合う楽しさを感じてもらおうと新潟市のプールで体験イベントが開かれました。２４日のイベントには小学生およそ３０人が参加しました。【新潟県スイミングクラブ協会 松木保会長】「水泳授業は命を守る大切な活動なので小学校の水泳教育を今後も継続的に盛んにしていただきたい」新型ウイルス禍を経て縮小傾向にあるという水泳授業。２４日は、水に飛び込んだり協力して浮島に乗ったりと子どもたちは水