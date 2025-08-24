現在、全国14道県をめぐる「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」の真っ最中のYOASOBI。8月19日から22日にかけては静岡市清水文化会館マリナートでライブをおこなっていた。8月20日にテレビ静岡の『ただいま！テレビ』で単独インタビューを受けたのだが、ボーカルのikuraのルックスの変化に注目が集まっている。「ikuraこと幾田りらさんは、これまで黒髪でどちらかといえば清楚なイメージだったんですが、髪色が明るくなって、ほぼ