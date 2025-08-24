文化放送で放送中の『乃木坂46の「の」』（毎週日曜日午後6時00分～6時30分）では、スペシャルウィーク週の8月31日（日）の放送に、乃木坂465期生で番組17代目MCの菅原咲月と、同じく5期生の岡本姫奈、中西アルノが登場する。 乃木坂46の新しい一面や、ラジオならではの「素」の部分に迫る『乃木のの』。スペシャルウィーク週となる8月31日（日）は、5期生の菅原咲月、岡本姫奈、中西アルノという仲良し同