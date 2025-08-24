ロシアによるウクライナ侵攻から3年半を迎えた24日、ウクライナのゼレンスキー大統領による演説が公開され、欧米各国が提供する「安全の保証」は「非常に強固なものになる」と訴えました。ウクライナのゼレンスキー大統領は首都キーウ市内の広場で、24日の独立記念日に合わせて演説しました。この中でゼレンスキー氏は「ウクライナが得る『安全の保証』は非常に強固で今後、ウクライナを攻撃しようという発想は誰も持たなくなるだ