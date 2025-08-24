つくばエクスプレスは開業から24日で20年を迎え、秋葉原駅では特別車両の出発式が行われました。24日に開業から20年を迎えた、つくばエクスプレスは秋葉原と茨城県・つくばの間を最高速度130キロ、最速45分で結ぶ高速鉄道です。2005年の開業当初は、およそ15万人だった一日平均乗車人員は、昨年度に40万人を超え、過去最多となりました。沿線は子育て世代の移住先として人気を集め、つくば市や千葉県の流山市、柏市などでは、人口